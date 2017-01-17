Шведы смастерили лайтбокс, который кашляет на курильщиков

Шведская сеть аптек Apotek Hjartat создала рекламный щит, который начинает отчаянно кашлять, когда мимо него проходит человек с сигаретой.

Об этом сообщает "Популярная механика".

"Кашляет, разумеется, не сам щит, а изображенный на нем человек. Никакой магии тут нет: устройство оборудовано обычным детектором дыма. Пока, правда, неясно, реагирует ли он на выхлопы автомобилей", - указывается в публикации.

Идея заключалась в том, чтобы в новом году больше шведов, проходя мимо рекламы, напоминали себе о вреде курения.

"Не бывает слишком много напоминаний о вреде курения. Пока в Швеции остается хотя бы один курящий человек, мы будем напоминать обществу о проблеме", - отметила пресс-секретарь фирмы Экестам Холст, добавив, что рекламный щит воспринимали неоднозначно, но по большей части положительно.

Швеция – страна с рекордно низким количеством курильщиков, и не в последнюю очередь это заслуга организаций, неустанно напоминающих людям о вреде курения.

Ранее сообщалось, что в Украине ориентировочно в марте 2017 года должен заработать национальный сервис по предоставлению профессиональной помощи в прекращении курения.

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