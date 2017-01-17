Шведы смастерили лайтбокс, который кашляет на курильщиков

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Шведская сеть аптек Apotek Hjartat создала рекламный щит, который начинает отчаянно кашлять, когда мимо него проходит человек с сигаретой.
Об этом сообщает "Популярная механика".
"Кашляет, разумеется, не сам щит, а изображенный на нем человек. Никакой магии тут нет: устройство оборудовано обычным детектором дыма. Пока, правда, неясно, реагирует ли он на выхлопы автомобилей", - указывается в публикации.
Идея заключалась в том, чтобы в новом году больше шведов, проходя мимо рекламы, напоминали себе о вреде курения.
"Не бывает слишком много напоминаний о вреде курения. Пока в Швеции остается хотя бы один курящий человек, мы будем напоминать обществу о проблеме", - отметила пресс-секретарь фирмы Экестам Холст, добавив, что рекламный щит воспринимали неоднозначно, но по большей части положительно.
Швеция – страна с рекордно низким количеством курильщиков, и не в последнюю очередь это заслуга организаций, неустанно напоминающих людям о вреде курения.
Ранее сообщалось, что в Украине ориентировочно в марте 2017 года должен заработать национальный сервис по предоставлению профессиональной помощи в прекращении курения.
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