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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 17 января 2017 г.
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Президент Косово: Сербия готовит аннексию по "крымскому сценарию"
время публикации: 09:47
последнее обновление: 09:52
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Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием"

Президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона с "крымским сценарием". Об этом он заявил в интервью Reuters, пишет Европейская правда.

Как известно, спецподразделения полиции Косово в субботу, 14 января, завернули поезд из Сербии, который был окрашен в национальные цвета Сербии с надписью "Косово-это Сербия".

Президент Косово Хашим Тачи подчеркнул, что такой поезд был направлен на "провокации" косоваров для того, чтобы создать повод для военного вмешательства Сербии в северные районы Косово, где проживает около 50 000 этнических сербов, которые отказываются признавать независимость края и снова хотят, чтобы краем руководил Белград.

"Намерение Сербии заключается в том, чтобы использовать этот поезд, который был преподнесен Россией, во-первых, чтобы помочь отрезать северную часть Косово, а потом ... присоединить ее к Сербии. Это модель Крыма", – сказал Тачи.

В воскресенье, 15 января, президент Сербии Томислав Николич заявил, что действия в Косово показали, что бывшая автономия ищет войны с Белградом. Более того, Николич пригрозил ввести войска в Косово.

Отвечая на высказывания Николича, Тачи заявил, что любые попытки Сербии вторгнуться в северной части Косово вызовут "цепную реакцию во всем регионе западных Балкан".

Белград не признает независимым государство Косово, бывшую автономию в составе Сербии, которая провозгласила независимость в 2008 году. Нормализация отношений двух стран является предварительным условием для Сербии и Косово на пути к членству в ЕС, которого хотят обе страны.

Очередное напряжение в отношениях между странами возник после того, как бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай был задержан во Франции на основании ордера от Сербии, которая обвиняет его в военных преступлениях.

Позже французский суд принял решение отпустить Харадиная.

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