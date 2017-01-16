Трамп допустил снятие санкций с РФ при условии сокращения ядерных арсеналов

Избранный президент США Дональд Трамп готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов. Об этом он заявил в интервью британской газете The Times, передает Русская служба ВВС.

Трамп в интервью также раскритиковал российскую кампанию в Сирии, заявив, что она привела к "ужасной гуманитарной ситуации".

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией", - цитирует избранного fvthbrfycrjuj президента The Times.

"Для начала - я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса. Однако Россия сейчас сильно страдает из-за санкций, а я думаю, что может произойти нечто такое, от чего много людей выиграют", - сказал Трамп.

Трамп заявил, что начнет свою деятельность на посту президента США с того, что будет доверять Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель, но долго это может и не продлиться. Меркель он раскритиковал за "катастрофическую ошибку", которую она сделала, разрешив миллионам мигрантов приехать в Германию.

Он заявил, что всего через несколько недель после вступления на свой пост предложит Великобритании "справедливую" сделку, чтобы сделать выход этой страны из ЕС "великим делом". Он также пригласил британского премьер-министра Терезу Мэй сразу же после своего вступления в должность посетить Белый дом.

Трамп полагает, что другие страны вслед за Великобританией будут покидать ЕС, так как Евросоюзу большой ущерб нанес миграционный кризис. Он также обещал укрепить границы США, в том числе путем ограничений на въезд европейцев, а также жесткой проверки всех въезжающих в США выходцев из стран, где распространен исламский терроризм.

Трамп также раскритиковал внешнюю политику США, заявив, что решение о вторжение в Ирак, вероятно, является худшим решением в истории страны, а дела в Афганистане также идут довольно плохо.

Напомним, в декабре 2016 года Соединенные Штаты объявили о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, но эти последние отвергают такие подозрения. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.

13 января президент США Барак Обама продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".

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