Президент Сербии грозит послать армию в Косово

Президент Сербии Томислав Николич заявил о готовности направить войска в Косово при возникновении угрозы жизни и безопасности сербскому населению. Такое заявление, как сообщает местная телекомпания PTC, глава государства сделал после заседания Совета национальной безопасности Сербии, пишет NEWSru.com.

"Это не наша война, но мы пошлем солдат, если сочтем это нужным для защиты наших граждан. Мы победим, это происходит не впервые", - заявил Николич.

Томислав Николич обвинил косовских албанцев в "провоцировании войны" после остановки поезда из Белграда на его маршруте к северу Косово 14 января. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Вчера мы были на грани столкновения", - сказал Николич 15 января.

Он заявил, что Сербия будет защищать "каждый дюйм своей территории", в том числе и своей бывшей провинции Косово, где, по его словам, этнические сербы находятся под угрозой со стороны косовских албанцев.

14 января Сербия решила остановить промо-поезд, направлявшийся из Белграда в город Митровици (север Косово) из-за сообщения о минировании железнодорожного полотна в Косово.

Поезд, который Сербия купила в России, был окрашен в цвета сербского флага с изображениями церквей, монастырей и средневековых городов, а также надписью на 21 языке - "Косово является сербским". Эта поездка должна была стать первой из сербской столицы в город Митровици в Косово после войны 1998-1999 лет.

Белград не признает независимым государство Косово, бывшую автономию в составе Сербии, которая провозгласила независимость в 2008 году. Нормализация отношений двух стран является предварительным условием для Сербии и Косово на пути к членству в ЕС, которого хотят обе страны.

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