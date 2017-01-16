Власти Черногории будут заочно судить россиян, подозреваемых в организации переворота и попытке убийства премьера

Власти Черногории, расследующие попытку убийства бывшего премьер-министра Мило Джукановича и переворота в стране, готовы судить заочно граждан РФ Эдуарда Широкова и Владимира Попова, проходящих по этому делу.
Как сообщает Радио "Свобода", об этом заявил черногорский прокурор Велько Рутович в эфире государственного телеканала RTCG.
По его словам, в планировании убийства Джукановича, который после выборов покинул пост, подозревается только Широков. Его также обвиняют в создании преступной организации и попытке совершения терактов.
45-летний Широков из Читы и 36-летний Попов из Кургана были недавно объявлены в международный розыск. Их данные и фотографии размещены на сайте Интерпола.
По версии следствия, россияне совместно с группой граждан Сербии создали преступную группу, которая готовила масштабные беспорядки и захват госучреждений в Черногории сразу после парламентских выборов 16 октября 2016 года. Непосредственно перед голосованием в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. Позднее черногорские власти заявили о причастности "российских националистов" к этому делу, указав в то же время, что у них нет доказательств их связей с властями РФ. Предполагается, что к заговору могли быть причастны до 500 человек.
В Москве отрицают какую-либо причастность к произошедшему.
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