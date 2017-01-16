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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Президент Болгарии напомнил преемнику, что Крым - это Украина
время публикации: 10:13
последнее обновление: 10:13
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Действующий Президент Болгарии Росен Плевнелиев напомнил избранному президенту Румену Радеву, что его тезис "Крым де-факто российский, а де-юре - украинский", не поддерживает ни один из руководителей Евросоюза

Действующий Президент Болгарии Росен Плевнелиев напомнил избранному президенту Румену Радеву, что его тезис "Крым де-факто российский, а де-юре - украинский", не поддерживает ни один из руководителей Евросоюза. Так в интервью болгарским СМИ Плевнелиев прокомментировал недавнее заявление Радева о Крыме, передает Укринформ.

"Здесь следует обратить внимание на очень важные вещи. Когда мы продолжаем утверждать, что Крым "де-юре" принадлежит Украине, но "де-факто" - он российский потому, что Россия поставила там свой флаг, необходимо учитывать, что этот тезис не разделяет никто из европейских лидеров. Этот тезис категорически не разделяю и я сам", - заявил он.

Плевнелиев отметил, что Радеву после вступления в должность необходимо хорошо поразмыслить над этим тезисом.

"Я попытаюсь ему помочь в этом, приводя соответствующие аргументы. Над всеми нами – закон, верховенство права. Если мы хотим, чтобы в Европе был мир, необходимо придерживаться определенных правил, которые одинаково важны для всех", - подчеркнул Плевнелиев.

Президент Болгарии напомнил также о том, что международный Гаагский суд определил аннексию Крыма как акт вооруженной российской агрессии и незаконной оккупации.

Ранее Радев неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС. О "де-факто российском Крыме" Радев заявил ранее в интервью французским СМИ.

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