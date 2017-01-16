Художник Павленский покинул РФ из-за обвинений в сексуальном насилии

Художник Петр Павленский покинул Россию вместе с семьей и собирается искать убежища во Франции. Об этом организатор эпатажных акций с поджогом двери ФСБ на Лубянке и прибиванием тестикул к брусчатке Красной площади рассказал украинскому телеканалу "Громадске" и телеканалу "Дождь".

Причиной эмиграции стали обвинения по статье "Насильственные действия сексуального характера" (132 УК РФ) в адрес одного из самых влиятельных художников России и его жены Оксаны Шалыгиной. По словам Павленского, такое заявление в полицию написала актриса "Театра.Doc" Анастасия Слоним (по другой версии, Анастасия Слонина). Уголовное дело еще не заводили, идет доследственная проверка, уточнила "Дождю" адвокат Павленского Ольга Динзе. По словам Павленского, пара осознала всю серьезность ситуации после того, как их задержали люди в масках в аэропорту Шереметьево.

"Мы возвращались из Варшавы. О том, что написано заявление и что мы в розыске, нас предупредили за пять дней до возвращения. При помощи той же актрисы, через нашего с ней общего знакомого. Мы это предупреждение проигнорировали. Поэтому когда мы вернулись, в аэропорту нас встретили так, чтобы сомнений в серьезности намерений не возникало. После этого нам показали, что у нас есть только два варианта: или в режимный лагерь, или за пределы границ российского паспортного контроля", - рассказал эмигрант украинскому телевидению.

Он уточнил, что инцидент в аэропорту произошел 14 декабря 2016 года. Сотрудники правоохранительных органов отвезли его и Шалыгину на допрос.

"После семи часов, проведенных в Следственном комитете", задержанных неожиданно отпустили, рассказал Павленский "Дождю". Он уточнил, что после этого они вместе с двумя детьми уехали на автомобиле в Украину через Беларусь, а оттуда улетели во Францию.

Павленский рассказал, что действительно знаком с заявительницей. По его словам, данная особа стала "подбираться" к его семье еще с сентября. Так как она была актрисой одного из оппозиционных театров, то подозрений не вызвала.

"Она искала общения, поддержки и отношений. Мы были открыты к людям и дали ей возможность сблизиться с нами", - рассказал акционист, не вдаваясь в подробности.

В интервью "Дождю" Павленский заявил, что Слонина была у него дома вечером 4 декабря. Что именно тогда произошло, он не уточнил, но после этого актриса написала заявление.

Художник отметил, что у него с Шалыгиной "свободные отношения", но при этом заверил, что обвинения актрисы Слониной в насилии совершенно беспочвенны: "Актриса оказалась доносчицей, и вечер, проведенный у нас в гостях, превратился в заявление о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц, то есть мной и моей самой близкой подругой Оксаной. Чтобы не кормить чьи-то фантазии, необходимо сказать, что никакого насилия не было".

Отметим, что в списке труппы "Театра.Doc" актриса с фамилией "Слоним" отсутствует. В сообщении телеканала эта фамилия позднее была заменена на "Слонина". Актриса с такой фамилией минувшим летом участвовала в постановке спектакля "Неявные воздействия", следует из сообщения, опубликованного на сайте театра. Данный спектакль является проектом режиссера-комиссара Всеволода Лисовского. Премьера состоялась 26 июня 2016 года.

Фотографию актрисы публиковала "Новая газета", также их можно найти в соцсетях.

Одно из высказываний Слониной приводило Радио Свобода: "Мне кажется, просто свобода в нашей прекрасной стране всегда наказывались, испокон веков, и это просто подтверждение тому, что "Театр.doc" - честное место. А честность в нашей стране… ну, нельзя быть честным".

В открытых интернет-базах данных актеров значится некая Анастасия Дмитриевна Слонина 1993 года рождения, окончившая ГИТИС и прошедшая интенсивный курс в Институте Ли Страсберга. В графе "опыт работы" указан Театр "Школа современной пьесы".

Продюсер "Театра.doc" Всеволод Лисовский рассказал "Новой газете", что в отношении Павленского и его соратницы проводится проверка сразу по двум статьям УК РФ. Один из эпизодов связан с претензиями Слониной, а второй, по его словам, касается случая с нападением на еще одного актера того же театра, который какое-то время встречался со Слониной.

Этого актера, по словам Лисовского, Павленский с женой и группой товарищей избили.

"Он (актер) встречался с нашей актрисой (Слониной). Актеру показалось, что Павленский и его соратница оказывают ей знаки внимания. Он хотел узнать почему. В ходе переписки, абсолютно гопнической, они с Павленским договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами", - рассказал Лисовский.

По его словам, после расставания Слониной с избитым актером Павленский и Шалыгина позвонили актрисе и "пригласили к себе в гости".

"Она пошла. Была попытка изнасилования, ей нанесли ножевые ранения, неопасные для жизни (на руках). Она вышла оттуда почти голая, с изрезанными пальцами. Случилось эта история в декабре", - рассказал продюсер.

Справка

Россиянин Петр Павленский – один из самых скандальных и выдающихся художников-акционистов нашего времени. Художественные критики объявили его самым значимым художником прошлого года. В 2012 году он, протестуя против приговора участницам группы Pussy Riot, грубой ниткой зашил себе рот перед Исаакиевским собором в Петербурге. В 2013-м голым лежал в коконе из колючей проволоки перед входом в здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 2013-м прибил собственную мошонку гвоздем к брусчатке Красной площади в Москве, символически избражая политическую апатию российского общества.

В 2014-м художник, сидя на заборе Научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского в Москве, отрезал себе ножом мочку уха в знак протеста против возрождения карательной психиатрии в России. В 2015-м он поджег подъезд главного здания ФСБ на Лубянке в Москве, за что получил тюремный срок.

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