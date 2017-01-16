Представители более 70 стран предложили Израилю и Палестине план "двух государств"

Представители более 70 стран предложили план разрешения конфликта между Палестиной и Израилем, предусматривающий существование двух государств, передает "Радио Свобода".

В заявлении по итогам парижской конференции по урегулированию конфликта, прошедшей в воскресенье, говорится, что предложенное решение - единственный путь к миру.

Участники встречи также подвергли критике строительство еврейских поселений на палестинских землях и предостерегли стороны конфликта от односторонних действий.

На конференции не было делегатов от Израиля и палестинцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал конференцию "антиизраильской". От Соединенных Штатов на форум прибыл государственный секретарь Джон Керри. Представители администрации избранного президента США Дональда Трампа не приехали.

Во время встречи глава германского МИД Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро призвали новую администрацию Белого дома не переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы не усугубить конфликт.

В декабре прошлого года советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй допустила перенос дипломатической миссии после его инаугурации.

В настоящее время в Вашингтоне считают, что Иерусалим после окончания британского мандата в 1948 году не принадлежал ни одному из государств, и статус города будет определен только после подписания мирного договора.

Отметим, ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман набросился на Францию за попытку организовать международный саммит по урегулированию израильско-палестинского конфликта и призвал евреев Франции перебираться в Израиль.

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