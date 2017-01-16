В Испании сторонники независимости Каталонии запустили новую кампанию

В Испании за восемь месяцев до спорного, и все еще теоретического, референдума о независимости Каталонии сторонники независимости запустили новую кампанию в воскресенье, 15 января.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Как известно, лидеры Каталонии пообещали провести референдум о независимости до сентября 2017 года с согласием или без согласия центрального правительства.

Сообщается, что в воскресенье, 15 января, сторонники независимости начали новую кампанию.

Цель кампании заключается в том, чтобы убедить людей, что каталонцы станут богаче, будут иметь лучшие социальные услуги, улучшение инфраструктуры и меньше коррупции, если они отделятся от Испании.

"Мы убеждены, что мы получим большинство голосов, благодаря информации и размышлениям, а не через чувства", - сказал президент Национальной Ассамблеи Каталонии Жорди Санчес.

Напомним, опрос населения Каталонии состоялся 9 ноября 2014 года. В голосовании приняли участие около 2 млн каталонцев. Более 80% жителей региона положительно ответили на вопрос "хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?", а также, в случае утвердительного ответа на первый вопрос: "хотите ли вы, чтобы это государство было независимым?".

Вместо опроса изначально планировалось провести референдум, однако он был заблокирован Конституционным судом Испании. Именно поэтому опрос не имеет никаких юридических последствий. Однако власти Испании все же возбудили ряд дел в отношении организаторов опроса. Каталонии запустили новую кампанию

14 ноября 2016 года около 80 тысяч людей вышли на улицы Барселоны, чтобы выразить протест против действий правительства Испании, которое преследует каталонских политиков.

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