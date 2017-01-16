В Молдове депутаты-либералы инициируют отставку Додона

Депутаты Либеральной партии Молдовы подали в парламент проект решения о приостановлении полномочий президента Игоря Додона в связи с его заявлениями в отношении Приднестровья.

Об этом сообщает Noi.md.

По их словам, президент нарушил положения Конституции, когда поздравил тираспольского лидера Вадима Красносельского с победой на выборах, признав тем самым самопровозглашенную республику.

Хотя по Конституции Молдовы процедура прекращения деятельности президента может быть инициирована не менее чем 34 депутатами, а во фракции либералов их меньше, лидер партии Михай Гимпу выразил надежду, что этот шаг будет поддержан коллегами в парламенте.

Пресс-секретарь президента Молдовы Ион Чебан, комментируя действия либералов, отметил, что заявление Гимпу – "это попытка реабилитировать свой низкий рейтинг, которого либералы "добились" в результате действий, противоречащих ожиданиям граждан и их избирателей", информирует "Европейская правда".

Ранее сообщалось, что президент Молдовы Додон впервые с 2008 года встретился с лидером Приднестровья.

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