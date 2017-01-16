Инаугурацию Трампа бойкотируют 22 конгрессмена

По меньшей мере 22 демократа, члены Конгресса США, заявили, что не будут присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABCnews.

"В то время как некоторые из них приняли решение в начале недели, несколько выступили с этим сегодня (15 января), после того, как новоизбранный президент оскорбил республиканца Джона Льюиса, что стало последней каплей", - сообщает издание.

По информации ABCnews, Трамп "набросился" на легендарного участника движения за гражданские права, конгрессмена Льюиса, который заявил, что не считает Трампа "легитимным", поскольку Россия помогала ему победить на выборах.

Сообщается, что Льюис также заявил, что не будет присутствовать на инаугурации.

"Конгрессмен Джон Льюис должен тратить больше времени на то, чтобы помогать своему округу, который находится в ужасном состоянии и разваливается (не говоря уже о преступности), а не жаловаться на результаты выборов. Все говорят, говорят, говорят - никаких действий или результатов. Печально!" - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января.

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