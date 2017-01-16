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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 16 января 2017 г.
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Блогерша испытала интимного робота и сняла документальный фильм
время публикации: 12:36
последнее обновление: 16:44
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Блогер Керли Скиртино испытала на себе секс с куклой-роботом и поделилась своими впечатлениями
Блогер Керли Скиртино испытала на себе секс с куклой-роботом и поделилась своими впечатлениями

Блогер Керли Скиртино испытала на себе секс с куклой-роботом и поделилась своими впечатлениями. Женщина также сняла процесс на видео, что войдет в документального фильма, сообщает Mirror.

Блогерша рассказала, что ничего подобного невозможно пережить во время акта с человеком. Как рассказала Керли, у нее не было никакого ощущения, что она находится с роботом.

Единственное отличие от интимной близости с человеком - это то, что все нужно делать самостоятельно. Робот-кукла имеет реалистичную мужскую внешность и функцию регуляции эрекции.

Ранее стало известно, что Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности".

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