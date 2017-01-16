Блогерша испытала интимного робота и сняла документальный фильм

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Блогер Керли Скиртино испытала на себе секс с куклой-роботом и поделилась своими впечатлениями. Женщина также сняла процесс на видео, что войдет в документального фильма, сообщает Mirror.
Блогерша рассказала, что ничего подобного невозможно пережить во время акта с человеком. Как рассказала Керли, у нее не было никакого ощущения, что она находится с роботом.
Единственное отличие от интимной близости с человеком - это то, что все нужно делать самостоятельно. Робот-кукла имеет реалистичную мужскую внешность и функцию регуляции эрекции.
Ранее стало известно, что Европарламент может предоставить роботам права "электронной личности".
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