В Кыргызстане разбился грузовой самолёт турецкой авиакомпании: более 30 погибших

В Кыргызстане при заходе на посадку в аэропорт Манас в Бишкеке в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747-400 авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Гонконга. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Кыргызстана Мухаммеда Сварова.

По данным министерства транспорта страны, самолет упал в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы на жилые дома села Дача-Суу Соклукского района. Как передает "24.kg", в результате катастрофы погибли 37 человек, включая четырех пилотов. ТАСС В министерстве здравоохранения Кыргызстана сообщили, что еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей.

Министр транспорта и дорог Жамшит Калилов сообщил ИА "24.kg" предварительную причину авиакатастрофы. По его словам, разбившийся Boeing не вписался в посадочную полосу аэропорта Манас. Ранее сообщалось, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана, экипаж самолета состоял из пяти человек, самолет следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул. Источник в аэропорту Манас заявил, что из-за сильного тумана в условиях плохой видимости самолет мог не вписаться в полосу.

"Интерфакс" со ссылкой на МЧС Кыргызтана сообщает, что разрушены около 15 частных домов, возник пожар. По словам представителя пресс-службы ведомства, возгорание было оперативно локализовано.

В свою очередь министерство здравоохранения страны сообщило, что среди обнаруженных погибших жителей поселка - девять взрослых и шестеро детей. Также обнаружено тело одного члена экипажа.

Тело пилота, погибшего при крушении воздушного судна неподалеку от аэропорта Манас, доставлено в республиканский морг. В организации здравоохранения Бишкек доставлены пострадавшие при крушении самолета, из них трое детей и подростков. "Практически у всех в диагнозе обозначены политравмы: ожоги, травмы головы, позвоночника", - добавил источник.

Разбившийся Boeing следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту Манас.

Агентство "24.kg" публикует видео, снятое рядом с местом авиакатастрофы.

Аэропорт Манас закрыт из-за крушения турецкого самолета. Кроме того, блокированы все подъездные пути к воздушной гавани.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших при крушении турецкого самолета. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прензидент также распорядился оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавших в результате авиакатастрофы. Правительству поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий авиакатастрофы, говорится в сообщении.

В правительстве Кыргызстана создана комиссия, которая установит причины катастрофы самолета. "Распоряжением премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова создана правительственная комиссия для изучения причин катастрофы, произошедшей 16 января недалеко от аэропорта Манас, - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства Кыргызстана.

Ранее в Кыргызстане потерпел крушение самолет Ан-2, принадлежащий частной компании "Валор Эйр". В результате авиакатастрофы погибли три человека, находивишиеся на борту самолета. По сообщениям, воздушное судно столкнулось с землей, после чего загорелось.

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