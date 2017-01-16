Во время бунта в бразильской тюрьме погибли ещё 26 заключённых

Власти бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти подтвердили гибель 26 заключенных во время очередного бунта, произошедшего в субботу, 14 января, в тюрьме "Алкасус", расположенной в городе Натал. Еще девять человек получили ранения, сообщает местная газета O Globo.

Власти не исключают, что могут быть найдены новые трупы.

Почти все жертвы обезглавлены. Идентификация трупов начнется в понедельник, 16 января, передает Reuters.

По данным O Globo, беспорядки в "Алкасус" были организованы преступной группировкой "Первая столичная команда" (Primeiro Comando da Capital, PCC). Известно также, что на момент инцидента в тюрьме содержались около 1200 заключенных, хотя она рассчитана лишь на 620 человек.

Тюремные бунты то и дело вспыхивают в Бразилии с начала этого года. Общее число жертв, по данным Reuters, составляет около 140 человек.

Одно из самых массовых восстаний произошло 1 января в тюрьме "Анисио Жобим" в городе Манаус (штат Амазонас). Тогда в ходе беспорядков погибли 56 человек. 6 января в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме "Монте-Кристо" погибли 33 человека. 8 января в тюрьме "Видал Пессоа", расположенной в центре Манауса, были убиты четверо заключенных.

Кроме того, в это воскресенье более 20 человек взорвали одну из стен здания и совершили побег из тюрьмы в штате Парана на юге страны. По данным ТАСС, двое заключенных были застрелены полицейскими.

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