От Антарктиды вот-вот отколется гигантский айсберг – уровень моря поднимется на 10 сантиметров

От последней оставшейся части шельфового ледника "Ларсен С" в течение нескольких недель или месяцев отколется глыба льда площадью около пяти тысяч квадратных километров, сообщает BBC-Russian.

Ледник "Ларсен С" - последняя часть шельфового ледника Ларсена, который раньше состоял из трех частей и имел общую площадь, сравнимую с площадью острова Ямайка. За последние десятилетия ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" разрушились и ушли под воду, как говорят многие ученые, из-за глобального потепления.

"Ларсен А" откололся от основного массива ледника в 1995 году. В 2002 году то же самое случилось с частью "Ларсена В" площадью 3250 кв. км и толщиной 220 м. Всего через 35 дней "Ларсен В" разрушился почти полностью.

Теперь разрушение дошло до последней части ледника Ларсена. В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома, шириной в 100 м и глубиной в 500 м, образовавшегося на "Ларсене С". Когда этот разлом дойдет до океана, отколется льдина площадью 5 тыс кв. километров (больше половины Кипра).

Произойти это может в течение месяцев. Сейчас разлому остается 20 км до океана. В декабре прошлого года трещина прошла сравнимое расстояние, 18 км, всего за несколько недель.

Льдина, которая отколется от "Ларсена С" будет одним из крупнейших айсбергов в истории, ее погружение в море даже скажется на уровне мировых океанов. По некоторым оценкам, если под воду уйдет весь ледник "Ларсен С" целиком, уровень моря может подняться на 10 сантиметров.

Напомним, в марте 2015 года в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд: +17,8 градусов.

Cсылки по теме: