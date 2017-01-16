В Чечне погиб готовивший мятеж телохранитель Кадырова. Росгвардия во время облав схватила 60 молодых людей

В райцентре Курчалой (Чеченская Республика, РФ) в понедельник, 16 января 2017 года, прошли тайные похороны Алихана Геланиевича Музаева, одного из личных охранников прокремлевского главы республики Рамзана Кадырова.

"Музаев был заподозрен в том, что он вместе со своими односельчанами - предполагаемыми членами антиправительственного подполья - планировал вооруженную акцию против режима. Вечером 15 января местные силовики захватили его, а через некоторое время вернули семье его труп", - сообщает со ссылкой на собственные источники "Кавказ.Реалии" (проект "Радио Свобода").

Родственникам кадыровцы объяснили, что в ходе задержания подозреваемый "выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился".

Сообщается, что семья Музаева не верит в версию о его самоубийстве.

Фото убитого появилось в сети Twitter.

Кроме того, 15 января Кадыров лично заявил о завершении спецоперации в Курчалоевском районе, в ходе которой "ликвидированы четыре боевика, еще порядка 60 задержаны", информирует "Кавказский узел".

В то же время, стоит отметить, что перед этим кадыровцы ставили себе за цель задержание одного из руководителей "террористов", ушедшего от их преследования 11 января в Цоци-Юрте (см. ниже)и скрывшегося в лесной местности. Из его персональных данных приводилась только та информация, что он из города Шали.

Справка. Облавы в Курчалое и окрестностях

10 января Кадыров заявил о задержании в Цоци-Юрте молодых людей, которые "готовили серию резонансных тяжких преступлений". По словам Кадырова, в числе задержанных есть родственники полевого командира Исы Мускиева. Родственники Мускиевых, утверждал Кадыров, готовились "совершать преступления вместо того, чтобы покаяться".

Уже 11 января в Курчалоевском районе начались массовые задержания молодых людей.

Подворовые обходы прошли в селах Бачиюрт, Цоцин-Юрт, Гельдаган, Курчалой и Майртуп. Аресты и задержания в этих населенных пунктах начались после совещания, которое Кадыров лично провел в Курчалое.

Только из Гельдена в тот день забрали 35 молодых людей.

Тогда же в Цоци-Юрте погибли четверо мужчин и еще двое кадыровцев. При этом в начале традиционно сообщалось о том, что эти гражданские лица были застрелены "ответным огнем" - стандартная формулировка, приводимая российскими "федералами" в сводках о точечных спецоперациях на Северном Кавказе - однако позже Кадыров сам признал, что не все из них открывали огонь, хотя и имели при себе оружие.

Согласно официальным данным, погибли два бойца Росгвардии - во время боестолкновения погиб рядовой Хамзат Хашумов, а в больнице от полученных в бою ранений умер ефрейтор Бекхан Хутаев. Личности убитых установлены, это жители города Шали Умар Оздиев, 1992 года рождения, и Райбек Идрисов, 1988 года рождения, уроженец села Герменчук Шалинского района, Алихан Купчиев, 1984 года рождения, а также житель села Курчалой Узум-Хаджи Мадаев, 1980 года рождения, который в мае 2004 года был осужден на 12,5 года лишения свободы.

В Курчалоевском районе были задействованы все структуры, вошедшие в Росгвардию (ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, полиция и так далее). В частности, местные жители размещали на своих страницах фотографии техники бывшего СОБРа "Терек", подчинявшегося главе охраны Кадырова по имени Абузайд Висмурадову.

Столь масштабные "оперативные мероприятия", невиданные со времен прекращения активной борьбы режима Кадырова с движением "Имарат Кавказ", кадыровцы преподнесли как борьбу с руководимой "из-за рубежа" подпольной сетью "ИГИЛ", тогда как большинство наблюдателей и экспертов говорят об исключительно чеченской, внутриполитической подоплеке данного конфликта. Согласно ряду мнений, недовольство Кадыровым и его окружением в последние годы усиливается в силу принудительного участия чеченских мужчин в российском вооруженном вторжении в Украину и Сирию.

Перед этим (17-18 декабря) неизвестные обстреляли в Грозном сотрудников дорожной полиции. Нападения закончились зачистками и жертвами с обеих сторон.

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