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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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Боевики ИГИЛ в Афганистане похитили 13 учителей
время публикации: 20:14
последнее обновление: 20:24
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В восточной провинции Афганистана Нангархар боевики террористической группировки "ИГИЛ" прямо во время экзаменов похитили из религиозной школы 13 учителей

В восточной провинции Афганистана Нангархар боевики террористической группировки "ИГИЛ" прямо во время экзаменов похитили из религиозной школы 13 учителей.

Об этом сообщает Kabul Tribune.

"По меньшей мере 13 учителей семинарии были похищены сторонниками "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в восточной провинции Нангархар", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силы безопасности Афганистана уже начали операцию по освобождению преподавателей.

В провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном, есть немало представителей исламистского движения "Талибан". Экстремистская группировка "Исламское государство" также за последние годы укрепилось в восточном Афганистане.

Ранее турецкие военные заявили об уничтожении 9 боевиков террористической организации ИГИЛ, а также о ликвидации 198 объектов боевиков-исламистов на севере Сирии.

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