Генштаб Турции заявил о ликвидации девяти боевиков и и почти 200 объектов ИГИЛ

Турецкие военные заявили об уничтожении 9 боевиков террористической организации ИГИЛ, а также о ликвидации 198 объектов боевиков-исламистов на севере Сирии.
Об этом сообщает "Анадолу".
"9 террористов ИГИЛ были нейтрализованы на севере Сирии за последние 24 часа в ходе продолжающейся военной операции "Щит Евфрата", - говорится в сообщении.
Как информирует Генштаб Турции, среди уничтоженных объектов исламистов - оборонительные позиции, командные центры, склады с оружием и боеприпасами.
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года.
Также Турция близка к завершению строительства 911-километровой стены на границе с Сирией, которая строится в рамках усиления мер безопасности.
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