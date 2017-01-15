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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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Генштаб Турции заявил о ликвидации девяти боевиков и и почти 200 объектов ИГИЛ
время публикации: 14:08
последнее обновление: 15:02
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Турецкие военные заявили об уничтожении 9 боевиков террористической организации ИГИЛ, а также о ликвидации 198 объектов боевиков-исламистов на севере Сирии
Среди уничтоженных объектов исламистов - оборонительные позиции, командные центры, склады с оружием и боеприпасами
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года

Турецкие военные заявили об уничтожении 9 боевиков террористической организации ИГИЛ, а также о ликвидации 198 объектов боевиков-исламистов на севере Сирии.

Об этом сообщает "Анадолу".

"9 террористов ИГИЛ были нейтрализованы на севере Сирии за последние 24 часа в ходе продолжающейся военной операции "Щит Евфрата", - говорится в сообщении.

Как информирует Генштаб Турции, среди уничтоженных объектов исламистов - оборонительные позиции, командные центры, склады с оружием и боеприпасами.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года.

Также Турция близка к завершению строительства 911-километровой стены на границе с Сирией, которая строится в рамках усиления мер безопасности.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.  

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