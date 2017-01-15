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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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Американец в отместку налоговикам заплатил налоги пятью тележками одноцентовых монет
время публикации: 21:00
последнее обновление: 21:06
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Американец в отместку налоговикам заплатил налоги пятью тележками одноцентовых монет

На минувшей неделе Ник Стаффорд из городка Лебанон (штат Вирджиния, США) стал героем социальных сетей после того, как в YouTube была выложена видеозапись, на которой показано, как он платит налог за новые автомобили.

Налоговое управление в течение длительного времени отказывалось сотрудничать со Стаффордом, который добивался получения номеров телефонов чиновников, которые могли бы его проконсультировать по вопросу о том, как надо будет платить налоги за два новых автомобиля. Дело дошло до судебного разбирательства, в ходе которого управление предоставило требуемые номера телефонов, и дело было закрыто.

Но Стаффорд не простил налоговиков и решил ответить им "той же монетой".

Выяснив, что суммарный налог составляет 3 тысячи долларов, он оформил в местном банке заказ на выдачу 300 тысяч одноцентовых монет, погрузил их в пять тележек и отвез в налоговое управление, пишет Bristol Herald Courier.

Отметим, Национальный банк Украины прорабатывает вопрос изъятия из оборота мелких монет номиналом 1 и 2 копейки.

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Воскресенье, 15 января 2017 г.  
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