В Индии на празднике воздушных змеев перевернулась лодка, более 20 человек утонули

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В индийской реке Ганг перевернулась пассажирская лодка, вследствие чего утонули 24 человека.
Об этом сообщает индийское издание Mathrubhumi со ссылкой на местную власть.
"По меньшей мере 24 человека погибли, в том числе несовершеннолетние, вследствие того, что на реке Ганг перевернулась лодка, предположительно, от перегрузки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту лодки находилось 40 человек, что превышало нормы разрешенного количества пассажиров.
Люди возвращались с праздника запуска воздушных змеев из одного города в другой. Некоторым пассажирам удалось спастись, доплыв до берега.
По информации других СМИ, в аварии погибли 26 человек, полиция сообщает о 13 спасенных.
Ранее в Индии 14 вагонов пассажирского экспресса сошли с рельсов около трех часов ночи по местному времени. Тогда по меньшей мере 96 человек погибли и 226 были ранены в результате аварии.
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