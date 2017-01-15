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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 15 января 2017 г.
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NASA обнародовало новое цветное изображение Юпитера
время публикации: 15:49
последнее обновление: 16:52
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NASA обнародовало новое цветное изображение Юпитера
Juno сделал этот снимок 11 декабря во время третьего сближения с планетой
На снимке видны мощные ураганы, так называемое "жемчужное ожерелье" планеты, а также знаменитое Большое красное пятно Юпитера

Аэрокосмическое агентство NASA показало новое изображение Юпитера, которое было получено аппаратом Juno и составлено астрономом Романом Ткаченко.

Об этом сообщает сайт NASA.

На снимке видны мощные ураганы, так называемое "жемчужное ожерелье" планеты, а также знаменитое Большое красное пятно Юпитера.

Juno сделал этот снимок 11 декабря во время третьего сближения с планетой. Расстояние от аппарата до Юпитера составило 458,8 тысяч км.

Напомним, в сентябре прошлого года Juno сделал первые снимки Южного полюса Юпитера. 13 июля космический зонд передал на Землю первый цветной снимок с орбиты Юпитера.

Межпланетная станция "Юнона" (Juno) для изучения Юпитера стартовала с космодрома на мысе Канаверал в августе 2011 года.

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