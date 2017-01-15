Директор ЦРУ посоветовал Трампу не оправдывать Россию за её действия

Директор ЦРУ Джон Бреннан призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа следить за высказываниями но не оправдывать Россию за ее действия.

Об этом Бреннан заявил в интервью Fox News Sunday, пишет Reuters.

Директор ЦРУ посоветовал Трампу быть внимательным по отношению к своим "импровизированным высказываниям" после того, как он примет присягу 20 января, имея в виду склонность Трампа к заявлениям в своем микроблоге в Twitter.

"Спонтанность - это не то, что защищает интересы национальной безопасности ... Когда он (Трамп) говорит или на что-то реагирует, убедитесь, что он понимает, какие последствия и влияние на США это будет иметь", - отметил Бреннан.

Напомним, 13 января Трамп пообещал, что его люди подготовят свой отчет о хакерских атаках, который будет представлен в течение трех месяцев.

"Факты, полностью вымышленные скользкими политическими типами как с Демократической, так и Республиканской партии - фейковые новости! Россия говорит, что ничего не существует. Вероятно выпущены "разведкой", даже зная, что нет никаких доказательств, и никогда не будет. Мои люди подготовят полный отчет о хакерских атаках в течение 90 дней!", - написал он в Twitter.

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