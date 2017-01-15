 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 15 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В честь прибытия американских танкистов в 16 польских городах прошли акции "Безопасная Польша"

время публикации: 11:44
последнее обновление: 11:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В честь прибытия американских танкистов в 16 польских городах прошли акции "Безопасная Польша"

По случаю прибытия в Польшу подразделений американской танковой бригады, Министерство национальной обороны под лозунгом "Безопасная Польша" организовало в 16 польских городах выставки военной техники.

Как сообщает Радіо Польща, "пикники" происходили с выступлениями оркестров, демонстрацией строевой подготовки, выставками транспортных военных средств от легкой техники до артиллерии на гусеницах и т.п.

В Варшаве, на площади Пилсудского, в частности, родители с детьми, могли залезть в середину бронетранспортеров Росомак или побывать в контейнерных помещениях связи на грузовиках.

Наибольший интерес вызвали танки, в частности, "Леопарды" обоих типов, применяемых в Польше. Посетители ознакомились также с военными автомобилями скорой помощи.

Свои экспозиции были и у фирм, производящих военное снаряжение.

Контингент американцев в рамках двусторонней операции Atlantic Resolve составляет 3500 человек и военную технику. Целью операции является поддержка партнеров по НАТО и в регионе на фоне агрессии России в Украине.

Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В ближайшие дни в Польшу въезжали очередные группы – прежде всего вк город Жагань вблизи польско-немецкой границы, где будет размещаться командование тяжелой бригады. Кроме Жаганя, военные будут дислоцироваться в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.

facebook

Cсылки по теме:

Литва построит забор на границе с Калининградской областью
// NEWSru.ua // В мире // 14 января 2017 г.

Эстония одобрила новое соглашение с США об оборонном сотрудничестве
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.

В Польшу прибыли 3 сотни американских военных
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.

США ускорят переброску дополнительных сил в Румынию, Польшу и страны Балтии
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2016 г.

Минобороны Польши заявило о начале развертывания в стране войск НАТО
// NEWSru.ua // В мире // 22 ноября 2016 г.

Польша увеличит армию на 8 тысяч военнослужащих
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.

Британия перебросит в Эстонию танки и 800 военных
// NEWSru.ua // В мире // 26 октября 2016 г.

НАТО ответило на кремлёвское бряцанье оружием учениями в Латвии и Грузии
// NEWSru.ua // В мире // 6 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:24
 Оккупанты резко увеличили использование тяжелого вооружения - Мотузянык
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 15 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:24

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017