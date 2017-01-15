В честь прибытия американских танкистов в 16 польских городах прошли акции "Безопасная Польша"

По случаю прибытия в Польшу подразделений американской танковой бригады, Министерство национальной обороны под лозунгом "Безопасная Польша" организовало в 16 польских городах выставки военной техники.

Как сообщает Радіо Польща, "пикники" происходили с выступлениями оркестров, демонстрацией строевой подготовки, выставками транспортных военных средств от легкой техники до артиллерии на гусеницах и т.п.

В Варшаве, на площади Пилсудского, в частности, родители с детьми, могли залезть в середину бронетранспортеров Росомак или побывать в контейнерных помещениях связи на грузовиках.

Наибольший интерес вызвали танки, в частности, "Леопарды" обоих типов, применяемых в Польше. Посетители ознакомились также с военными автомобилями скорой помощи.

Свои экспозиции были и у фирм, производящих военное снаряжение.

Контингент американцев в рамках двусторонней операции Atlantic Resolve составляет 3500 человек и военную технику. Целью операции является поддержка партнеров по НАТО и в регионе на фоне агрессии России в Украине.

Первые 250 американских солдат прибыли неделю назад самолетами во Вроцлав. В ближайшие дни в Польшу въезжали очередные группы – прежде всего вк город Жагань вблизи польско-немецкой границы, где будет размещаться командование тяжелой бригады. Кроме Жаганя, военные будут дислоцироваться в местностях Свентошув, Сквежина и Болеславец.

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