Литва построит забор на границе с Калининградской областью

Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью. Соответствующие траты заложены в бюджет страны на 2017 год, сообщает газета Lietuvos žinios.

Ожидается, что на строительство стены будет потрачено 3,6 миллиона евро. Вильнюс также хочет оборудовать границу системами наблюдения, однако средства на нее планируется найти в следующем году, рассказал глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас.

Министр уточнил, что новое сооружение "не будет китайской стеной". Забор, по его словам, должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию Латвии.

Конкурс на строительство забора, протяженность которого составит около 135 километров, планируется объявить в ближайшее время. Он будет пролегать от округа Вистиче (там пересекаются границы Польши, Литвы и России) до Нямунаса. При этом длина сухопутной границы Литвы с Калининградской областью составляет 288 километров.

Ранее в глава МИД Литвы заявил, что Россия – это сверхпроблема.

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