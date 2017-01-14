Обама продлил санкции против России из-за агрессии в Украине, Трамп обещал их сохранить

Президент США Барак Обама в пятницу, 13 января, продлил на год действие санкций в отношении России из-за ее агрессии в Украине. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах, передает ТАСС.
"Действия и политика правительства Российской Федерации продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США", - говорится в распоряжении американского президента.
"Поэтому я постановил, что необходимо продолжать режим (санкционного) чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении России", - отметил Обама.
Таким образом, санкции продлеваются еще на год. Сам указ №13660 был опубликован 6 марта 2014 года. Впоследствии он дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.
При этом избранный президент США Дональд Трамп в интервью американскому изданию Wall Street Journal заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".
В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.
"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - приводит издание слова Трампа.
Он выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также добавил, что рассчитывает улучшить отношения не только с Россией, но и с Китаем, который критиковал во время предвыборной кампании, передает "ВВС-Россия".
"Насколько я понимаю, они (россияне) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", − отметил Трамп. По информации издания, избранный президент подчеркнул, что готов встретиться с Путиным после инаугурации.
В декабре 2016 года Вашингтон объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США. Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, что последние отрицают. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.
|
Cсылки по теме:
Предполагаемый автор доклада о компромате на Трампа расследовал заявку России на ЧМ-2018
// NEWSru.ua // В мире // 13 января 2017 г.
Трамп считает "фейковыми новостями" информацию об атаках хакеров из РФ. Полный отчёт обещает через 3 месяца
// NEWSru.ua // В мире // 13 января 2017 г.
Трамп выбрал себе советника по кибербезопасности
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.
Автор компромата на Трампа пустился в бега – СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.
Маккейн: единственное, что в состоянии понять Путин - это сила
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.
12 января. Обзор прессы. Прощание Обамы и первая пресс-конференция Трампа
// NEWSru.ua // Пресса // 12 января 2017 г.
Разведка США опровергла свою причастность к утечкам компромата на Трампа
// NEWSru.ua // В мире // 12 января 2017 г.