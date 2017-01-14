Конгресс США поддержал начало отмены Obamacare

Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало отмены введенной во время президентства Барака Обамы реформы медицинского обеспечения - так называемую Obamacare, которая, в частности, призвана обеспечить доступ к медицине малоимущим слоям населения. Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение поддержали 227 конгрессменов, против высказались 198 человек, девять из которых - республиканцы.
12 января резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство до 27 января.
Процесс отмены Obamacare может длиться несколько месяцев, а разработка плана замены - еще больше времени.
Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter написал, что "дорогая реформа" скоро станет историей.
Как известно, Obamacare - слэнговое название реформы здравоохранения и защиты пациентов в США, которая была призвана сделать медицинское страхование более доступным и повысить качество медицинских услуг, одновременно сократив государственные расходы. Закон был подписан президентом Обамой в 2010 году и подтвержден Верховным судом в 2012 году. Трамп и республиканцы обещали свернуть эту реформу в случае избрания во время предвыборной кампании.
Благодаря Obamacare около 20 миллионов американцев смогли получить медицинскую страховку, но налоги для некоторых граждан страны были значительно повышены.
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