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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 14 января 2017 г.
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Конгресс США поддержал начало отмены Obamacare
время публикации: 19:07
последнее обновление: 19:07
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Конгресс США поддержал начало отмены Obamacare

Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало отмены введенной во время президентства Барака Обамы реформы медицинского обеспечения - так называемую Obamacare, которая, в частности, призвана обеспечить доступ к медицине малоимущим слоям населения. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение поддержали 227 конгрессменов, против высказались 198 человек, девять из которых - республиканцы.

12 января резолюцию большинством голосов одобрил сенат. Документ поручает профильным комитетам обеих палат Конгресса разработать соответствующие поправки в законодательство до 27 января.

Процесс отмены Obamacare может длиться несколько месяцев, а разработка плана замены - еще больше времени.

Избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter написал, что "дорогая реформа" скоро станет историей.

Как известно, Obamacare - слэнговое название реформы здравоохранения и защиты пациентов в США, которая была призвана сделать медицинское страхование более доступным и повысить качество медицинских услуг, одновременно сократив государственные расходы. Закон был подписан президентом Обамой в 2010 году и подтвержден Верховным судом в 2012 году. Трамп и республиканцы обещали свернуть эту реформу в случае избрания во время предвыборной кампании.

Благодаря Obamacare около 20 миллионов американцев смогли получить медицинскую страховку, но налоги для некоторых граждан страны были значительно повышены.

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