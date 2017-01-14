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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 14 января 2017 г.
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Во время авиашоу в Таиланде разбился истребитель, пилот погиб
время публикации: 12:20
последнее обновление: 12:45
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В Таиланде во время авиашоу ко Дню детей разбился военный истребитель: самолет взорвался, упав на взлетно-посадочную полосу, пилот погиб

В Таиланде во время авиашоу ко Дню детей разбился военный истребитель: самолет взорвался, упав на взлетно-посадочную полосу, пилот погиб.

Инцидент произошел утром в субботу, 14 января. Разбился истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда. Пилот потерял контроль над машиной во время выполнения фигуры высшего пилотажа, передает Bangkok Post.

Зрителей эвакуировали, аэропорт в городе Хатъяй (южная провинция Сонгхла) закрыт. До открытия взлетно-посадочной полосы рейсы на вылет задерживаются, на прилет - отправляются в аэропорт соседней провинции Краби.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика. Создан комитет по расследованию ЧП.

День детей традиционно отмечают в Таиланде во вторую субботу января. В этом году в честь праздника было организованно авиашоу с участием боевых истребителей.

Отметим, из-за сильного недельного наводнения в Таиланде погибли по меньшей мере 18 человек, пострадали более 700 тысяч человек.

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Суббота, 14 января 2017 г.  

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