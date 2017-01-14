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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 14 января 2017 г.
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Россия стремится испортить отношения ЕС и США - немецкая разведка
время публикации: 15:40
последнее обновление: 15:53
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Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе
Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание 12 декабря и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США, а также углублении социальных конфликтов в Европе.

Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием PsyOps (аббревиатура от Psychologische Operationen - "Психологические операции"). На документ ссылается сегодня онлайн-версия журнала Der Spiegel.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами, сообщает Deutsche Welle.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Проблеме кибербезопасности уделил свое внимание 12 декабря и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Вопрос отражения кибератак - один из ключевых на повестке дня", - заверил он.

В этом году в Германии пройдут парламентские выборы. "Любая попытка вмешаться или повлиять на национальные выборы извне неприемлема", - подчеркнул в этой связи глава Альянса.

Ранее директор ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что Россия в течение последних лет неоднократно пыталась повлиять на исход выборов в различных европейских странах.

Кроме того, немецкая разведка заявляла, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в немецком обществе, усилив кампанию по пропаганде, дезинформации и кибератакам перед федеральными выборами, которые в Германии состоятся в следующем году. Об этом заявил глава внутренней разведки Германии Ганс-Георг Маассен.

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