Автор досье на Трампа работал со спецслужбами США и Великобритании - СМИ

Экс-сотрудник британской разведки МИ-6 и автор доклада о якобы имеющемся у России "компромате" на Дональда Трампа Кристофер Стил считал, что раздобыл настолько интересные данные, что передавал их спецслужбам не только США, но и Великобритании. Об этом сообщает газета Іndependent со ссылкой на собственные источники.

Издание напоминает, что изначально Стил выполнял заказ политических соперников Трампа, пытавшихся найти на него компромат. Однако бывший разведчик пришел к выводу, что полученные им сведения представляют интерес и для разведслужб, так как затрагивают тему национальной безопасности.

По сведениям британской газеты, Стил был недоволен тем, что в ФБР, в целом, игнорировали его сообщения, но зато уделяли много внимания расследованию скандала с имейлами соперника Трампа на выборах - Хиллари Клинтон.

В итоге бывший сотрудник разведки продолжил собирать сведения о Трампе, но, потеряв заказчиков, делал это бесплатно. Точно так же повел себя американский коллега Стила - Глен Симпсон, возглавляющий компанию Fusion GPS. Эта фирма в 2015 году тоже собирала сведения по заказу противников Трампа. А в 2016 году с ней объединил усилия Стил.

"Индепендент" отмечает, что местонахождение Стила на данный момент по-прежнему неизвестно. Его активно критикуют находящиеся у власти в Великобритании консерваторы - они полагают, что экс-разведчик пытается своей работой помешать британскому премьеру Терезе Мэй наладить тесное взаимодействие с Трампом.

Ранее на этой неделе британская "Гардиан" сообщила, что автор досье на Трампа передавал документы целому ряду лиц, в частности - в ФБР, чтобы найти подтверждение полученной им информации о связях избранного президента США с Москвой.

Данный доклад вызвал резко негативную реакцию со стороны Трампа и его команды, которые назвали его "от начала и до конца сфабрикованным".

"Я считаю, что было позорным и постыдным для разведывательного агентства выпускать такую информацию, которая является сфабрикованной и лживой", - заявил Трамп на своей первой пресс-конференции в среду.

Он добавил: "Это нечто из того, что могла бы сделать и делала нацистская Германия".

В то же время, журналист Дэвид Корн, еще в октябре указавший на существование досье, но без скандальных подробностей, сообщил, что составитель скандального досье на Трампа предполагал причастность президента России Владимира Путина к кампании по дискредитации миллиардера.

В новом материале на сайте Mother Jones шеф вашингтонского бюро издания рассказал о том, как проходили интервью с составителем компромата Кристофером Стилом и о своей работе над полученным материалом.

Корн говорит, что Стил посчитал собранный материал необычно важным, чем-то, что выходит за рамки обычной политики. По мнению бывшего британского разведчика, интерес российских спецслужб к Трампу был частью инициированной Путиным кампании по вмешательству и дискредитации системы демократических выборов в странах Запада.

Журналист в своей статье не называет Стила по имени, но и не опровергает появившиеся в прессе предположения о том, что именно он был автором скандального досье.

Он указывает, что в своем октябрьском материале не приводил никаких деталей, в частности касательно "личного поведения" Трампа, хотя и был ознакомлен с материалами Стила. Он подчеркивает, что разведчик оговаривался: речь идет о собранных данных, а не об их обобщении или итоговых выводах. Но при этом Корн говорит, что Стил был уверен в серьезности полученной информации.

Никаких указаний на то, что Корн связывался с экс-сотрудником MI6 после публикации компромата на Buzzfeed, нет. Речь идет лишь об отдельных моментах интервью, которые проводились осенью прошлого года.

Накануне пресса сообщила, что Стил спешно покинул свой дом в Суррее на юге Англии. Он уехал 10-11 января. Перед отъездом он оставил своего кота соседу, наказав ему присмотреть за ним "несколько дней".

Избранный президент США обсудил сложившуюся ситуацию с главой Национальной разведки США Джеймсом Клэппером и заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты. Руководитель Нацразведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании.

ФБР США не смогло подтвердить многих существенных деталей из этих материалов, в частности касающихся видео с проститутками из московской гостиницы "Ритц-Карлтон". Трамп на этой неделе резко раскритиковал СМИ, публикующие непроверенные данные о нем.

В среду, 11 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг сбор Россией компрометирующих материалов на Трампа, как и на Клинтон, назвав эти сообщения "абсолютным вымыслом".

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