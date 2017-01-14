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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 14 января 2017 г.
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В Москве прошла акция в поддержку политзаключенных, полиция задержала 40 человек
время публикации: 18:40
последнее обновление: 18:40
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В Москве прошла акция в поддержку политзаключенных, полиция задержала 40 человек
Полиция ворвалась в толпу и грубо задержала людей

В Москве у памятника Грибоедову рядом с метро "Чистые пруды" прошел народный сход в поддержку политзаключенных.

Как сообщает "Новая газета", в мероприятии приняли участие около 50 человек.

По сообщениям очевидцев, задержаны 40 человек.

Как сообщает ОВД-Инфо, полиция ворвалась в толпу и грубо задержала людей непосредственно по указанию замначальника отдела по обеспечению проведения массовых мероприятий УВД Центрального административного округа Александра Махонина. Задержаны Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Владимир Залищак, Роман Ковалев и еще несколько человек.

Один из задержанных, Владимир Залищак, написал в Twitter, что доставленной в автозак женщине стало плохо, ей вызвали "скорую".

Как отмечают прохожие, полиции на месте было в два раза больше, чем участников акции. По словам очевидцев, полиция грубо задерживала присутствующих на мероприятии людей.

Мероприятие не было согласовано с городскими властями, сообщил один из лидеров организации "Новая оппозиция".

По сообщению СМИ, главные темы схода - требование согласования Антикризисного митинга №1 и поддержка политических заключенных - Ильдара Дадина и многих других.

Спустя некоторое время всех задержанных отпустили из отделов полиции, с некоторыми из них полицейские провели беседы, сообщил "Интерфаксу" представитель организации "Новая оппозиция".

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы.

Напомним, в ноябре в Москве задержали участников "Русского марша".

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