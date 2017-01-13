В России отныне у должников за комуслуги государство отбирает детей

В Российской Федерации из семей должников, которые не заплатили за газ и электричество, распорядились изымать детей. Об этом говорится в поручении главы Зеленодольского района Татарстана Александра Тыгина, обнародованном местной газетой "Вечерняя Казань".
"Организовать работу отдела опеки и попечительства… по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители", - говорится в документе.
По данным "Вечерней Казани", в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.
Руководитель пресс-службы Зеленодольского райисполкома Александр Коршунов прокомментировал решение руководства, пояснив, что делается это в благих намерениях: чтобы не допустить замерзания детей в домах, в которых за долги отключили свет и тепло.
"За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев. Все эти дети временно жили в приюте. Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо", - сказал он.
Проблема с отключением электричества и газа в домах должников за ЖКУ попала в поле зрения руководителей республики год назад, когда в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорели в своем доме мать и пятеро детей. Дом был отключен от газоснабжения, и семья отапливала его с помощью электроприборов.
В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила СМИ информацию о том, что местные власти намерены отбирать детей у семей из-за долгов. По словам детского омбудсмена, в ее распоряжении имеется соответствующий документ, датируемый 12 января.
"Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запросы в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, неправомочны, и манипулировать изъятием детей недопустимо", - приводит ее слова ВВС.
Как уже сообщалось, национальный лидер поволжских татар Рафис Кашапов отбывает сейчас тюремный срок. Он был заключен после протестов, вызванных вооруженным вторжением РФ на суверенную территорию Украины.
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