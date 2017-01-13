В России отныне у должников за комуслуги государство отбирает детей

В Российской Федерации из семей должников, которые не заплатили за газ и электричество, распорядились изымать детей. Об этом говорится в поручении главы Зеленодольского района Татарстана Александра Тыгина, обнародованном местной газетой "Вечерняя Казань".

"Организовать работу отдела опеки и попечительства… по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители", - говорится в документе.

По данным "Вечерней Казани", в декабре в Зеленодольском районе в приюте оказались два ребенка из семей должников.

Руководитель пресс-службы Зеленодольского райисполкома Александр Коршунов прокомментировал решение руководства, пояснив, что делается это в благих намерениях: чтобы не допустить замерзания детей в домах, в которых за долги отключили свет и тепло.

"За 2016 год из таких семей было изъято 11 детей на срок до трех месяцев. Все эти дети временно жили в приюте. Разве было бы правильно оставлять ребят в домах, в которых нет света, тепла, где за ними нет должного ухода? Детям в таких условиях жить недопустимо", - сказал он.

Проблема с отключением электричества и газа в домах должников за ЖКУ попала в поле зрения руководителей республики год назад, когда в селе Старый Кувак Лениногорского района сгорели в своем доме мать и пятеро детей. Дом был отключен от газоснабжения, и семья отапливала его с помощью электроприборов.

В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила СМИ информацию о том, что местные власти намерены отбирать детей у семей из-за долгов. По словам детского омбудсмена, в ее распоряжении имеется соответствующий документ, датируемый 12 января.

"Сейчас мы подготовили ряд мер, мы сделали запросы в прокуратуру о том, что такие действия, во-первых, неправомочны, и манипулировать изъятием детей недопустимо", - приводит ее слова ВВС.

Как уже сообщалось, национальный лидер поволжских татар Рафис Кашапов отбывает сейчас тюремный срок. Он был заключен после протестов, вызванных вооруженным вторжением РФ на суверенную территорию Украины.

Cсылки по теме: