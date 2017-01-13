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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 13 января 2017 г.
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Трамп считает "фейковыми новостями" информацию об атаках хакеров из РФ. Полный отчёт обещает через 3 месяца
время публикации: 20:58
последнее обновление: 20:58
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Избранный президент США Дональд Трамп обещает, что его люди подготовят собственный отчет о хакерских атаках, который будет представлен в течение трех месяцев

Избранный президент США Дональд Трамп обещает, что его люди подготовят собственный отчет о хакерских атаках, который будет представлен в течение трех месяцев.

"Факты, полностью вымышленные скользкими политическими типами как из Демократической, так и Республиканской партии - фейковые новости! Россия говорит, что ничего не существует. Вероятно выпущены "разведкой", даже зная, что нет никаких доказательств и никогда не будет. Мои люди подготовят полный отчет о хакерских атаках в течение 90 дней!", - написал он в Twitter.

Кроме этого, Трамп также отметил, что представители Федерального бюро расследований (ФБР) были "слишком добры" по отношению к Хиллари Клинтон, потому что она "виновна".

"Они (ФБР – ред.) были слишком добры к ней (Клинтон – ред.). Она проиграла потому, что вела кампанию не в тех штатах – никакого энтузиазма!", - написал Трамп.

Напомним, 11 января Трамп впервые публично признал, что Россия вмешалась в процесс выборов путем хакерского взлома серверов американских учреждений, но в то же время заявил, что это могли сделать и другие страны.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 22:54

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