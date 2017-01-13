Предполагаемый автор доклада о компромате на Трампа расследовал заявку России на ЧМ-2018

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, которому пресса приписывает авторство доклада об имеющемся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа, был ранее нанят на работу заявочным комитетом Англии по организации чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает NEWSru.com.

Стил собирал информацию о деятельности Международной федерации футбола (FIFA) и тех странах, которые наравне с Англией подали заявки на проведение ЧМ-2018. Главным направлением его разведывательной деятельности стала Россия, которой в результате и досталось право проводить у себя турнир.

Его приняли на работу через базирующуюся в Лондоне частную разведывательную компанию Orbis, которую вместе с еще одним партнером он основал в 2009 году.

"Пока сложно утверждать, имеется ли связь между расследованием бывшего британского разведчика и последовавшим через несколько лет крупнейшим коррупционным скандалом в ФИФА. Вместе с тем известно, что он сообщил о результатах своей работы Евразийскому департаменту ФБР", - отмечается в материале.

Отмечается, что именно работа Стила с информацией о коррупции в международном футболе позволила считать его доклад о связях Трампа с Россией достоверным.

По данным британских СМИ, Стил информировал ФБР и о результатах расследования в отношении избранного президента США. Бывшего разведчика наняли для сбора досье на Трампа его соперники по Республиканской партии. Но в ходе расследования Стил якобы понял, что добытая им информация настолько значительна, что ее необходимо передать Федеральному бюро расследований США и бывшим коллегам по разведке. Правительство Британии позволило ФБР пообщаться со Стилом незадолго до того, как он передал спецслужбе собранное досье.

Как сообщалось ранее, в ФБР пока не смогли подтвердить "важные детали" из доклада о якобы имеющемся у России компромате на Трампа. При этом сообщалось, что расследование продолжается.

Накануне стало известно, что Стил спешно покинул свой дом в Суррее на юге Англии. Он уехал во вторник либо в среду. Перед отъездом он оставил своего кота соседу, наказав ему присмотреть за ним "несколько дней". Тем временем в СМИ попадает все больше информации о бывшем разведчике, включая его фото.

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США, 10 января, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного "досье", отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб". А телеканал CNN сообщил, что о существовании этого доклада американская разведка доложила уходящему президенту Бараку Обаме и его преемнику во время брифинга 6 января, посвященного другому вопросу - кибератакам со стороны России.

На следующий день, во время пресс-конференции, Трамп заявил, что никакого компромата на него у России быть не может, и обрушился с критикой на СМИ, публикующие материалы по этой теме. BuzzFeed за публикацию досье он назвал "информационной помойкой".

Днем позже глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу "досье". В ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. Трамп, рассказывая о разговоре с Клэппером по поводу компромата, заявил, что разведка признала "выдумкой" изложенные в докладе факты.

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