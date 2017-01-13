ЕС планирует финансировать строительство лагерей в Беларуси для беженцев из Сирии, РФ и Украины

Евросоюз намерен финансировать строительство лагерей для беженцев в Беларуси. В ближайшие году на эти цели Минску будет выделено 7 млн евро. Об этом говорится в предназначенном для внутреннего пользования документе Еврокомиссии, который удалось изучить корреспонденту ежедневной немецкой газеты Tageszeitung Кристиану Якобу.

В описании проекта сообщается, что на территории Беларуси планируется построить "центры размещения мигрантов" (Migrants Accomodation Center) открытого и закрытого типа. Последнее означает, что "мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Беларуси или не покинут ее добровольно", говорится в статье, переведенной InoPressa.

Центры для беженцев будут рассчитаны на 30-50 мест. Прежде всего в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев из Украины, Сирии и "лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС". Автор статьи подчеркивает, что в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

Лагеря для мигрантов будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС". В них создадут изолированные секции для женщин, девушек и семейных, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь.

В статье отмечается, что предпосылкой для проекта строительства центров для беженцев стали завершающиеся переговоры ЕС и Беларуси по поводу трех миграционных соглашений. Первое предусматривает упрощение условий въезда для белорусских граждан в страны Шенгена. Во втором речь идет о так называемом "мобильном партнерстве" - упрощении выдачи рабочих и студенческих виз. В соответствии с третьим соглашением Беларусь обязуется забирать беженцев, попавших в Евросоюз через ее территорию (то есть произвести реадмиссию).

Третий пункт должен стать ответной услугой за первые два, пишет Якоб. Однако переговоры именно по поводу соглашения о возврате мигрантов буксуют. Так, 10 января начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко заявил, что Минск в настоящее время не способен выполнить соглашение о реадмиссии в понимании Брюсселя, как сообщало информагентство БЕЛТА. "У нас просто нет для этого соответствующей инфраструктуры", - пояснил сотрудник дипведомства.

Фисенко пояснил, что за время переговоров условия изменились, в том числе из-за произошедшего в Европе миграционного кризиса: "Два года назад отношение к этому вопросу было одним. Но после миграционного кризиса в Европе произошла определенная переоценка ценностей, в том числе на экспертном уровне". По словам дипломата, чтобы быть готовой "принимать людей", возвращающихся в рамках реадмиссии, Беларуси "необходимы время и деньги".

Фисенко посетовал, что ЕС слишком жестко увязывает первые два соглашения с третьим и предоставит визовые послабления только после того, как Минск подпишет пункт о реадмиссии.

Ранее сообщалось, что Латвия для борьбы с нелегальной миграцией может возвести заграждение на границе с Беларусью, рассказала местному телеканалу LSM ремьер-министр республики Лаймдота Страуюма. Причиной такого решения стали недавние задержания крупных групп беженцев из Ирака, проникших в страну с белорусской территории.

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