В Бразилии летучие мыши-вампиры перешли с птиц на людей

Южноамериканские летучие мыши-вампиры, которые ранее употребляли в пищу кровь птиц, начали нападать на людей и пить их кровь, к чему они, как полагали зоологи раньше, приспособлены не были. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Acta Chiropterologica.

Сотрудник Федерального университета Пернамбуко в Ресифе (Бразилия) Энрико Бернар заявил, что данный вид летучих мышей не приспособлен к питанию кровью млекопитающих.

"Похоже, что они приспосабливаются к изменениям в среде обитания и эксплуатируют новые пищевые ресурсы", - говорит ученый.

Впервые о нападениях летучих мышей на людей заявили местные жители, которые проживают в окрестностях национального парка Катимбау на северо-востоке Бразилии. В этом регионе Бразилии живет один крупный вид летучих мышей-вампиров – мохноногие вампиры (Diphylla ecaudata), масса которых составляет около 33 граммов, а длина тела - 8 см. Ученые обнаружили в некоторых экскрементах этих летучих мышей следы ДНК человека, что подтвердило слухи бразильцев.

Как говорят ученые, популяция диких птиц в национальном парке Катимбау могла сократиться настолько, что летучие мыши теперь вынуждены искать пищу за его пределами, нападая на людей, домашнюю птицу и скот. Отмечается, что летучие мыши могут выступать носителями крайне опасных и заразных заболеваний, таких как денге или лихорадка Эбола, которыми теперь могут заражать и людей.

Ранее в Бразилии произошли массовые нападения пираний на людей.

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