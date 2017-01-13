Венгерский оператор, сделавшая подножку беженцу, получила 3 года условно

Бывшего оператора венгерского телеканала N1TV Петру Ласло, которая сделала подножку беженцу с ребенком и надавала пинков подросткам, приговорили к трем годам условно за хулиганство, сообщает ВВС.

Судья заявил, что поведение Ласло "противоречит общественным нормам" и отклонил довод ее защитника о том, что она пыталась защитить себя.

"Я повернулась и увидела несколько сотен людей, которые бежали на меня, это было очень страшно", - сказала она во время судебного заседания, выступая по видеосвязи.

Она сказала, что ей угрожали убийством после инцидента и что против нее развернули "кампанию ненависти".

Напомним, инцидент, который получил широкую огласку в Европе, произошел в сентябре прошлого года. Петра Ласло дала пинка двум подросткам, а потом подставила подножку беженцу с ребенком.

После инцидента женщину сразу уволили с работы, а потом возбудили уголовное дело.

Сама Ласло извинилась и утверждала, что толкнула мигрантов из-за того, что на нее кто-то напал и она запаниковала.

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