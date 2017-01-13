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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 13 января 2017 г.
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В Британии скончался бывший зять королевы Елизаветы II – лорд Сноудон
время публикации: 19:09
последнее обновление: 19:12
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В Великобритании на 86-м году ушел из жизни знаменитый фотограф и светский деятель лорд Сноудон, урожденный Энтони Армстронг-Джонс - бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры царствующей королевы Елизаветы II

В Великобритании на 86-м году ушел из жизни знаменитый фотограф и светский деятель лорд Сноудон, урожденный Энтони Армстронг-Джонс - бывший муж покойной принцессы Маргарет, родной сестры царствующей королевы Елизаветы II.

Об этом в пятницу 13 января сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

Согласно сообщениям, лорд Сноудон скончался в своем доме после болезни.

Пресс-секретарь Букингемского дворца сообщил журналистам, что Елизавета II выразила огорчение в связи с кончиной родственника.

Бывший зять королевы Великобритании лорд Сноудон был известен своими портретами знаменитых людей. Он работал для модного журнала "Vogue" и журнала "Sunday Times Magazine". В 2006 году именно он стал автором официального фотопортрета королевы Елизаветы Второй к ее 80-летию.

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Пятница, 13 января 2017 г.  

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