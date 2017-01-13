В Турции утвердили основные статьи конституционной реформы: вся исполнительная власть передаётся президенту

Парламент Турции одобрил еще три противоречивые поправки к Конституции, которые позволят расширить полномочия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Турецкие депутаты обсудили вопросы, касающиеся обязанностей и полномочий президента, предпосылки для кандидатов в президенты и ограничения на возможность парламента осуществлять контроль", - сообщает издание.

Три статьи, утвержденные в ночь с 12 на 13 января, устанавливают надзорную роль парламента, позволяют президенту сохранять отношения с политической партией и конкретизируют полномочия президента как главы государства, в том числе его право издавать указы.

В частности, было принято, что вся исполнительная власть, которая сейчас принадлежит премьер-министру и Кабмину, теперь будет передана президенту.

Президент будет иметь полномочия издавать законы и возвращать их в парламент на рассмотрение.

Отметим, что Эрдоган и его сторонники утверждают, что Турции необходимо усилить институт президентства, чтобы не допустить возвращения хрупкого коалиционного правительства, но противники боятся, что реформа будет способствовать авторитаризму.

Напомним, турецкий парламент проголосовал за проведение дебатов по конституционной реформе, которая позволит расширить полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дебаты по отдельным статьям начались во вторник, 10 января, и АКР планирует завершить их к 24 января. Во время дебатов отдельно обсуждаются 18 статей реформы. Так же отдельно проходят голосования за каждую статью.

Недавно в парламенте Турции депутаты устроили драку во время дебатов вокруг конституционных изменений.

Напомним, еще прошлой зимой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламентская форма правления в Турции устарела, поэтому существует необходимость перехода страны к президентской системе. "Это не является делом моих личных амбиций", - отметил он и добавил, что если президентская система является правильным выбором для будущего Турции, то она должна быть воплощена на практике, впрочем окончательное решение примет народ.

Турция – парламентская республика. Парламент Турецкой Республики – высший однопалатный законодательный орган – чаще всего его называют просто Меджлис, был организован в Анкаре 23 апреля 1920 года в ходе греко-турецкой войны. Меджлис был созван в апреле 1920 года с целью принятия конституции Турции, что и было сделано в январе 1921 года.

550 депутатов парламента избираются на четырехлетний срок на всеобщих выборах пропорционально партийным спискам, а также в 85 избирательных округах. В парламенте представлены только партии, набравшие более 10% голосов.

Cсылки по теме: