Эрдоган: полный вывод турецких войск с Кипра "абсолютно недопустим"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу 13 января, что не считает возможным полный вывод турецких войск с северной части Кипра и назвал такую идею "абсолютно недопустимой".

Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова, передает "Интерфакс".

Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым неожиданно присоединится к дипломатическим переговорам в Женеве по объединению разделенного Кипра.

Сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, лидеры разделенного Кипра близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.

Напомним, в мае 2016 года лидеры Кипра после года консультаций высказались за объединение.

Переговоры в ноябре зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.

13 января 2017 года Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно.

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