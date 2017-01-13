Эрдоган: полный вывод турецких войск с Кипра "абсолютно недопустим"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу 13 января, что не считает возможным полный вывод турецких войск с северной части Кипра и назвал такую идею "абсолютно недопустимой".
Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова, передает "Интерфакс".
Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым неожиданно присоединится к дипломатическим переговорам в Женеве по объединению разделенного Кипра.
Сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, лидеры разделенного Кипра близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.
Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.
Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.
Напомним, в мае 2016 года лидеры Кипра после года консультаций высказались за объединение.
Переговоры в ноябре зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.
13 января 2017 года Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно.
|
Cсылки по теме:
В Женеве возобновились переговоры по объединению Кипра
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2017 г.
Эрдоган обиделся из-за того, что Турцию за 53 года не взяли в ЕС. Люксембург заявил о его "нацистских методах"
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2016 г.
Луценко отправился на Кипр искать активы экс-чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 5 сентября 2016 г.
Власти Турции высказались за продолжение переговоров с греками-киприотами
// NEWSru.ua // В мире // 27 июля 2016 г.
На выборах в парламент Кипра победила пропрезидентская партия
// NEWSru.ua // В мире // 23 мая 2016 г.
На Кипре мигранты устроили беспорядки на британской военной базе
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2015 г.
Кипр намерен блокировать вступление Турции в ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 20 октября 2015 г.