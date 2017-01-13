 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Эрдоган: полный вывод турецких войск с Кипра "абсолютно недопустим"
время публикации: 15:36
последнее обновление: 15:36
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу 13 января, что не считает возможным полный вывод турецких войск с северной части Кипра и назвал такую идею "абсолютно недопустимой".

Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова, передает "Интерфакс".

Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым неожиданно присоединится к дипломатическим переговорам в Женеве по объединению разделенного Кипра.

Сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, лидеры разделенного Кипра близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.

Напомним, в мае 2016 года лидеры Кипра после года консультаций высказались за объединение.

Переговоры в ноябре зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.

13 января 2017 года Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно.

facebook

Cсылки по теме:

В Женеве возобновились переговоры по объединению Кипра
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2017 г.

Эрдоган обиделся из-за того, что Турцию за 53 года не взяли в ЕС. Люксембург заявил о его "нацистских методах"
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2016 г.

Луценко отправился на Кипр искать активы экс-чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 5 сентября 2016 г.

Власти Турции высказались за продолжение переговоров с греками-киприотами
// NEWSru.ua // В мире // 27 июля 2016 г.

На выборах в парламент Кипра победила пропрезидентская партия
// NEWSru.ua // В мире // 23 мая 2016 г.

На Кипре мигранты устроили беспорядки на британской военной базе
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2015 г.

Кипр намерен блокировать вступление Турции в ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 20 октября 2015 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017