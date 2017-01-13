Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

В Нидерландах суд разрешил использовать в интересах следствия материалы по катастрофе самолета МН17 под Донецком, которые были изъяты у журналистов Стефана Бэка и Мишеля Спеккерса. Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Стефан Бэк.

"Судья решил, что конфискация материалов оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят стереть часть фотографий, а другую часть - скопировать", - сообщил Бэк.

Бэк добавил, что собирается сделать встречное предложение следственной группе. Если она не согласится, журналист собирается подавать апелляцию.

Напомним, самолет Boeing Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе города Торез Донецкой области. В результате погибли 298 человек.

Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие Boeing, в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Кроме того, независимые эксперты из Германии, Британии и Польши изучили фрагменты обломков и пришли к единому мнению, что это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые эти элементы пробивали перед тем, как в конце концов поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в том числе и для расследования трагедии Boeing рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере 10 млн долларов за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского Boeing.

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета Безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал украинский президент.

В среду, 28 сентября на брифинге представителей Объединенной следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" отмечалось, что "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing, был привезен из России, а после трагедии возвращен назад на территорию РФ.

Стало известно, что с трагедией связано около 100 человек. По информации исследователей, речь идет не только о тех, кто запускал ракету, но и тех, кто принимал участие в транспортировке "Бука". При этом пока что неизвестно, получили ли боевики приказ о запуске или это было их самовольным решением.

Министерство иностранных дел РФ назвало "предвзятыми" доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 Малазийских авиалиний на Донбассе.

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