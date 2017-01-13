Израиль нанёс ракетный удар по цели в Дамаске, - армия Асада

В ночь на пятницу, 13 января, на военном аэродроме Меззе в Дамаске произошла серия мощных взрывов. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение, пишет NEWSru.co.il.

Информация о пострадавших и причиненном ущербе в результате взрывов пока не поступала, однако, по свидетельствам очевидцев, на месте начался сильный пожар, туда прибыло множество автомобилей скорой помощи.

Правительственная армия Сирии обвинила ЦАХАЛ в нанесении ракетного удара по авиабазе, утверждая, что несколько ракет были выпущены из района озера Кинерет. Армия Асада предупредила Израиль о возможных последствиях этой "вопиющей атаки", передает сирийское государственное агентство SANA.

Дамаск обвинил Израиль в военной поддержке террористических организаций, в ряду которых в сообщении SANA были названы "Джабхат ан-Нусра" и "Свободная армия Сирии".

Аэродром Меззе, расположенный на юго-западе столицы Сирии, является важной стратегической авиационной базой и используется, в частности, элитной сирийской Республиканской гвардией, а также подразделениями специального назначения.

Пресс-служба ЦАХАЛа и другие израильские официальные источники не комментируют данную информацию.

Напомним, в конце ноября 2016 года авиация Израиля атаковала колонну грузовиков в районе Дамаска, а также укрепление армии Асада в столице Сирии. По словам источников, атака проводилась с беспилотника, находившегося в воздушном пространстве Ливана. Местные жители сообщили, что слышали не менее четырех мощных взрывов.

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