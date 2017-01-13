 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Евросоюзе составили инструкцию, как распознать прокремлёвских троллей
время публикации: 18:04
последнее обновление: 18:04
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с последовательностью действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.

Запись опубликована на странице представительства в Facebook в пятницу 13 января.

Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.

В данном видео подробно описан первый шаг. Признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четыре сроки, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.

Напомним, Европейская служба внешних связей еженедельно делает выпуск Disinformation Review, в котором приводит примеры кремлевской дезинформации по всей Европе и за ее пределами.

Как сообщалось, 23 ноября 2016 года Европарламент принял резолюцию по противодействию российским СМИ. Резолюция называется "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе говорится, что пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и вражду между странами Союза".

Летом прошлого года российские интернет-активисты с помощью сервиса Google Trends выявили основные центры кремлевских троллей и ботов, которые агрессивно пропагандируют российскую политику в интернете.

Перед этим бывшая сотрудница ООО "Интернет-исследования" Людмила Савчук выиграла в Петроградском райсуде Санкт-Петербурга (РФ) процесс против работодателей, организовавших так называемую фабрику интернет-троллей, специализирующуюся на публикации в сети провластных политических комментариев.

facebook

Cсылки по теме:

ЕС рассмотрит резолюцию о защите от пропаганды РФ и "ИГ"
// NEWSru.ua // В мире // 17 ноября 2016 г.

В Украине появилось значительное количество фейковых политических экспертов
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.

В Санкт-Петербурге подожгли "фабрику троллей"
// NEWSru.ua // В мире // 27 октября 2016 г.

В Сети обнаружили армию из тысяч российских троллей, которые ведут информационную войну в Украине
// NEWSru.ua // Украина // 5 октября 2016 г.

ЕС может официально обвинить РФ в информагрессии, РПЦ названа "угрозой западным ценностям"
// NEWSru.ua // В мире // 12 июля 2016 г.

Пайетт: Украина не выиграет информвойну, если будет тратить всё время и силы на опровержение пропаганды РФ
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 19:21
 На Херсонщине ракетные войска ВСУ провели спецучения
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 19:21

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017