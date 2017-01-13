В Евросоюзе составили инструкцию, как распознать прокремлёвских троллей

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Представительство Евросоюза в Украине обнародовало видеоинструкцию с последовательностью действий для определения прокремлевских троллей в социальных сетях.
Запись опубликована на странице представительства в Facebook в пятницу 13 января.
Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.
В данном видео подробно описан первый шаг. Признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четыре сроки, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, речевые ошибки.
Напомним, Европейская служба внешних связей еженедельно делает выпуск Disinformation Review, в котором приводит примеры кремлевской дезинформации по всей Европе и за ее пределами.
Как сообщалось, 23 ноября 2016 года Европарламент принял резолюцию по противодействию российским СМИ. Резолюция называется "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе говорится, что пропаганда является частью "гибридной войны" и нацелена на то, чтобы "исказить правду, посеять сомнения и вражду между странами Союза".
Летом прошлого года российские интернет-активисты с помощью сервиса Google Trends выявили основные центры кремлевских троллей и ботов, которые агрессивно пропагандируют российскую политику в интернете.
Перед этим бывшая сотрудница ООО "Интернет-исследования" Людмила Савчук выиграла в Петроградском райсуде Санкт-Петербурга (РФ) процесс против работодателей, организовавших так называемую фабрику интернет-троллей, специализирующуюся на публикации в сети провластных политических комментариев.
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