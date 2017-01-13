Переговоры по воссоединению Кипра завершились безрезультатно

Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно. Теперь работа будет продолжена на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров, сообщает DW.
"Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис.
По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, - после чего переговоры могут возобновиться 23 января.
Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и, если да, то в каком размере.
Сторонам ещё необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.
Напомним, в мае 2016 года лидеры Кипра после года консультаций высказались за объединение.
Переговоры в ноябре зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.
Предыдущий мирный план ООН для Кипра был отвергнут греками-киприотами в 2004 году.
Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.
Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.
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