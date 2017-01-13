 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 13 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Переговоры по воссоединению Кипра завершились безрезультатно
время публикации: 07:26
последнее обновление: 08:02
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно. Теперь работа будет продолжена на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров
"Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис
По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, - после чего переговоры могут возобновиться 23 января

Международная конференция по воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно. Теперь работа будет продолжена на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров, сообщает DW.

"Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил представитель правительства Республики Кипр Никос Христодулидис.

По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, - после чего переговоры могут возобновиться 23 января.

Наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и, если да, то в каком размере.

Сторонам ещё необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.

Напомним, в мае 2016 года лидеры Кипра после года консультаций высказались за объединение.

Переговоры в ноябре зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.

Предыдущий мирный план ООН для Кипра был отвергнут греками-киприотами в 2004 году.

Остров Кипр остается разделенным на две части с 1974 года, когда Турция вторглась на Кипр в ответ на попытку переворота ради объединения острова с Грецией. Остров разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра и признанную в мире Республику Кипр на юге страны.

Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский Союз из-за отказа Анкары признать Кипр.

facebook

Cсылки по теме:

Австрия заблокировала евроинтеграцию Турции
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2016 г.

Эрдоган обиделся из-за того, что Турцию за 53 года не взяли в ЕС. Люксембург заявил о его "нацистских методах"
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2016 г.

Луценко отправился на Кипр искать активы экс-чиновников
// NEWSru.ua // Украина // 5 сентября 2016 г.

Власти Турции высказались за продолжение переговоров с греками-киприотами
// NEWSru.ua // В мире // 27 июля 2016 г.

На выборах в парламент Кипра победила пропрезидентская партия
// NEWSru.ua // В мире // 23 мая 2016 г.

На Кипре мигранты устроили беспорядки на британской военной базе
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2015 г.

Кипр намерен блокировать вступление Турции в ЕС
// NEWSru.ua // В мире // 20 октября 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:29
 Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 13 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017