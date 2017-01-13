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Правительству Нидерландов пытаются с помощью суда запретить ратификацию ассоциации с Украиной
время публикации: 13 января 2017 г., 23:04
последнее обновление: 13 января 2017 г., 23:05
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Правительству Нидерландов пытаются с помощью суда запретить ратификацию ассоциации с Украиной

В Нидерландах движение "Форум за демократию", которое стояло у истоков референдума относительно ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение, сообщает Dutchnews.

Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации Соглашения с Украиной.

Члены движения утверждают, что закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

Однако вместо этого правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов.

По мнению членов движения "Форум за демократию", это является нарушением действующего законодательства.

"Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен", - сказал он.

Напомним, 15 декабря саммит ЕС поддержал предложенный Нидерландами компромисс, способный разблокировать имплементацию соглашения об ассоциациях с Украиной. Вопрос Нидерландов связан с отстрочкой предоставления безвизового режима в Евросоюзе для украинцев.

Как заявил президент Европейского совета Дональд Туск, ответственность за ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС сейчас лежит исключительно на Нидерландах.

Правительство Королевства Нидерланды после 15 марта 2017 года внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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