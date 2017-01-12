РФ вопреки заявлениям Путина увеличивает военное присутствие в Сирии - СМИ

Россия увеличивает свое военное присутствие в Сирии, несмотря на заявления руководства страны об обратном, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, в начале недели РФ перебросила в Сирию четыре дополнительных штурмовых самолета Су-25. Они пополнили группировку российских войск, расположенную на авиабазе "Хмеймим". По словам одного из источников, на пути в Сирию самолеты останавливались на дозаправку в Иране.

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Источники уточнили, что самолеты прибыли в Сирию в понедельник, 9 января. Один из собеседников телеканала также сказал, что в Сирию прибыла группа российских контрактников, в том числе бойцы из Чечни, однако назвать конкретные цифры отказался.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сократит свое военное присутствие в Сирии. Соответствующее объявление было сделано после того, как стало известно о достижении соглашения о перемирии между противоборствующими сторонами сирийского конфликта.

"(Русские) говорят, что они выводят (войска из Сирии), но мы не видели никаких доказательств этого. Наоборот, мы видим, что новые силы прибывают (в регион)", - цитирует Fox News слова одного из американских чиновников.

Издание The Telegraph сообщает, что в Сирии нарушено перемирие, в частности в Дамаске происходят обстрелы жилых районов.

"Борьба между сирийской армией и повстанцами продолжается в Дамаске несмотря на договоренность о прекращении огня от 30 декабря", - говорится в сообщении.

Сирийские правительственные СМИ опубликовали кадры обстрела ракетными установками и минометами жилых кварталов сирийской столицы.

На сообщения СМИ оперативно отреагировало Минобороны России. В ведомстве информацию об усилении российского военного присутствия в Сирии опровергли, назвав сообщения "уткой", передает "Интерфакс".

"В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Министерством обороны РФ реализуются мероприятия по сокращению группировки российских войск в Сирийской Арабской республике", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он назвал сообщения некоторых западных СМИ о том, что Россия якобы увеличивает военное присутствие в Сирии, "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

Отметим, 6 января Генштаб ВС РФ убеждал, что группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.

Ппервые Путин заявил о выводе войск из Сирии в марте 2016 года, однако США не заметили признаков подготовки России к выводу войск из Сирии. При этом эксперты Stratfor подтвердили, что основная часть сил не готова к отправке и, скорее всего, останется в стране.

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