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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
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Эксперты о крахе Ту-154: самолёт не взрывали и не сбивали
время публикации: 16:32
последнее обновление: 16:36
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Эксперты установили, что Ту-154, упавший в Черное море, не сбивали и не взрывали

Эксперты установили, что Ту-154, упавший в Черное море, не сбивали и не взрывали.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

"На днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома "Адлер". Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили - таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", - говорится в сообщении.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. Лайнер вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем заранее известно не было. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что Ту-154 упал в Черное море.

На борту самолета находилось 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - семь военнослужащих, девять представителей СМИ (съемочные группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.

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// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.

На поднятых из воды обломках Ту-154 и телах жертв катастрофы нет следов взрывчатки, - СМИ
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Появились первые расшифровки "чёрных ящиков" Ту-154: самолёт мог разбиться из-за ошибки пилота
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.


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Четверг, 12 января 2017 г.  

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