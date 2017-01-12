Эксперты о крахе Ту-154: самолёт не взрывали и не сбивали

Эксперты установили, что Ту-154, упавший в Черное море, не сбивали и не взрывали.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
"На днях были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома "Адлер". Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили - таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека", - говорится в сообщении.
Самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. Лайнер вылетел с аэродрома Чкаловский в Подмосковье и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в сирийской Латакии. В Сочи воздушное судно остановилось на дозаправку, о чем заранее известно не было. Спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера самолет пропал с радаров. Позже стало известно, что Ту-154 упал в Черное море.
На борту самолета находилось 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них - семь военнослужащих, девять представителей СМИ (съемочные группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
|
Cсылки по теме:
Второй "чёрный ящик" Ту-154 поднят со дна Черного моря
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.
СМИ назвали новую версию крушения Ту-154
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.
Появились первые расшифровки "чёрных ящиков" Ту-154: самолёт мог разбиться из-за ошибки пилота
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.
На поднятых из воды обломках Ту-154 и телах жертв катастрофы нет следов взрывчатки, - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.
Появились первые расшифровки "чёрных ящиков" Ту-154: самолёт мог разбиться из-за ошибки пилота
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.