 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Грузии ранили зятя президента страны
время публикации: 11:40
последнее обновление: 11:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

В Тбилиси получил огнестрельное ранение зять президента страны Миндиа Гогочури. Об этом сообщила телекомпания "Рустави-2".

Гогочури является мужем дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.

Подробности получения им ранения неизвестны.

Пострадавшего доставили в тбилисский Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.

Полиция оцепила место происшествия. В грузинском МВД заявили, что ведется расследование по статьям о умышленном нанесении вреда здоровью и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Известно, что ранее, летом 2016 года, Гогочури вызывали в грузинскую прокуратуру в связи с заявлением президента Маргвелашвили о том, что на членов его семьи оказывается давление.

Как сообщалось, в октябре 2016 года в Грузии устраивали покушение на одного из соратников Саакашвили.

facebook

Cсылки по теме:

В Тбилиси взорвали автомобиль соратника Саакашвили - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 4 октября 2016 г.

Грузинский политик Таргамадзе объявлен в федеральный розыск в РФ
// NEWSru.ua // В мире // 15 февраля 2013 г.

На "марш миллионов" собрались 8 тысяч - МВД. По данным оппозиции - от 10 до 20 тыс участников
// NEWSru.ua // В мире // 6 мая 2012 г.

Под проливным дождем в Тбилиси начался митинг оппозиции
// NEWSru.ua // В мире // 21 мая 2011 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:56
 В Крыму оккупанты задержали активиста Украинского культурного центра
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 12 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:56

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017