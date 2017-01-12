В Грузии ранили зятя президента страны

В Тбилиси получил огнестрельное ранение зять президента страны Миндиа Гогочури. Об этом сообщила телекомпания "Рустави-2".

Гогочури является мужем дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.

Подробности получения им ранения неизвестны.

Пострадавшего доставили в тбилисский Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.

Полиция оцепила место происшествия. В грузинском МВД заявили, что ведется расследование по статьям о умышленном нанесении вреда здоровью и незаконном ношении огнестрельного оружия.

Известно, что ранее, летом 2016 года, Гогочури вызывали в грузинскую прокуратуру в связи с заявлением президента Маргвелашвили о том, что на членов его семьи оказывается давление.

Как сообщалось, в октябре 2016 года в Грузии устраивали покушение на одного из соратников Саакашвили.

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