В Грузии ранили зятя президента страны

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В Тбилиси получил огнестрельное ранение зять президента страны Миндиа Гогочури. Об этом сообщила телекомпания "Рустави-2".
Гогочури является мужем дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.
Подробности получения им ранения неизвестны.
Пострадавшего доставили в тбилисский Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы.
Полиция оцепила место происшествия. В грузинском МВД заявили, что ведется расследование по статьям о умышленном нанесении вреда здоровью и незаконном ношении огнестрельного оружия.
Известно, что ранее, летом 2016 года, Гогочури вызывали в грузинскую прокуратуру в связи с заявлением президента Маргвелашвили о том, что на членов его семьи оказывается давление.
Как сообщалось, в октябре 2016 года в Грузии устраивали покушение на одного из соратников Саакашвили.
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