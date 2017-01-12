США ввели дополнительные санкции против Сирии из-за химоружия

Министерство финансов США в четверг 12 января ввело дополнительные санкции против сирийского правительства после подтверждения фактов массовой травли техническим хлором граждан Сирии.

Об этом говорится в официальном заявлении американского Минфина, сообщает "Укринформ".

"Использование сирийским режимом химического оружия против собственного народа является гнусным актом, который нарушает сложившиеся глобальные нормы, направленные против производства и применения химического оружия", - заявил по этому поводу и.о. заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Адам Шубин.

Он подчеркнул, что этот шаг со стороны США "является важной частью усилий международного сообщества для привлечения к ответственности сирийского режима за нарушение Конвенции о запрещении химического оружия) и Резолюция 2118 Совета Безопасности ООН".

В заявлении отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло эти меры после выводов Организации запрета химического оружия (объединенного следственного механизма ООН), что "сирийский режим применял промышленный хлор как оружие против собственного народа".

В этой связи уточняется, что OFAC включил в список санкций 18 высокопоставленных представителей режима, связанных с массовым уничтожением граждан в Сирии, а также пять военных учреждений сирийского правительства.

Напомним, в августе 2016 года ООН обвинила правительство Сирии в использовании химоружия. Вскоре после утечки данных доклада Белый дом США призвал покарать Сирию, выступив "единым фронтом" против такого рода преступлений. Доклад об использовании химоружия в Сирии был совместно подготовлен миссией ООН и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперты ООН проверяли информацию и пытались установить виновных в применении химоружия в девяти эпизодах, ранее отмеченных специалистами ОЗХО. В шести случаях ООН не удалось установить сторону, применявшую химоружие - впрочем, отмечается, что по трем из них расследование будет продолжено. В двух случаях эксперты ООН обвинили правительственные силы, а еще в одном - террористов "Исламского государства".

Как сообщалось, в 2013 году власти Сирии согласились уничтожить все запасы химоружия по результатам трудных переговоров с участием США и России, что преподносилось как серьезный успех мировой дипломатии. Тогда заключение сделки сопровождалось резолюцией ООН, отдельный пункт которой предусматривал введение санкций в случае несоблюдения условий соглашения.

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