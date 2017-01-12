Польская оппозиция прекратила акцию протеста в парламенте

Либеральная оппозиция Польши прекратила акцию протеста в парламенте, которая началась около месяца назад в связи с принятием нового закона об ограничении присутствия прессы на заседаниях.
Об этом в четверг 12 января сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.
"Так как мы добились возобновления присутствия прессы в парламенте... мы решили прекратить наш протест", - сказал лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.
Ранее сообщалось, что члены "Гражданской платформы" отказались покидать здания парламента, пока тот не пересмотрит закон об ограничении доступа прессы к заседаниям парламентариев, ранее введенный консервативной партией "Закон и справедливость".
Позже к условиям оппозиции также были добавлены требования отменить утверждение нового бюджета, который пришлось принимать в другой части здания парламента, без участия членов "Гражданской платформы".
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