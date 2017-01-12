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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
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В Румынии - массовые митинги из-за решения омбудсмена
время публикации: 08:50
последнее обновление: 08:53
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Жители Бухареста, несмотря на сильные морозы, 11 января вышли на массовые акции протеста в связи с законодательной инициативой омбудсмена Румынии Виктора Чорбя в отношении прав бывших осужденных
Жители Бухареста, несмотря на сильные морозы, 11 января вышли на массовые акции протеста в связи с законодательной инициативой омбудсмена Румынии Виктора Чорбя в отношении прав бывших осужденных

Жители Бухареста, несмотря на сильные морозы, 11 января вышли на массовые акции протеста в связи с законодательной инициативой омбудсмена Румынии Виктора Чорбя в отношении прав бывших осужденных, сообщает Укринформ.

Недовольство граждан Румынии вызвало намерение омбудсмена снять запрет для ранее судимых занимать высокие должности. В Румынии это законодательно запрещено. Омбудсмен же подал иск в Конституционный суд Румынии с тем, чтобы отменить этот закон.

По мнению опрошенных участников протестных акций в Бухаресте, уполномоченный по правам человека Румынии защищает интересы узкого круга лиц с криминальным прошлым.

В стране распространяется петиция об отставке омбудсмена. Под документом, размещенным в соцсетях, подписались уже около 150 тысяч человек.

Ранее министр внутренних дел Румынии Петре Тобе подал в отставку из-за коррупционного скандала в своем ведомстве.

В декабре правящая коалиция Румынии пригрозила президенту страны импичментом.

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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